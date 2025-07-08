Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз»

Трамп заявил, что недоволен Путиным и подготовил сюрприз для России

На встрече с членами кабмина в Белом доме президент США Дональд Трамп пожаловался на бессмысленность переговоров с Россией и пригрозил новыми санкциями. Об этом сообщила британская газета The Guardian .

«Я недоволен Путиным. <… > Он все время очень милый, но это оказывается бессмысленным», — сказал он.

Еженедельные потери на Украине, по информации Трампа, составили семь тысяч человек, несмотря на обеспеченность Украины лучшим оборудованием из производившегося когда-либо. Он возложил вину за это на Россию, заявил, что рассматривает введение дополнительных санкций, и анонсировал некий «небольшой сюрприз».

Последний телефонный разговор Трампа с Путиным прошел 3 июля. Американский президент заявил, что разочарован в России, сообщили «Известия». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сравнил его изменяющуюся риторику с качелями.