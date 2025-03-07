Госдеп призвал Зеленского доказать серьезность своих намерений

Для того, чтобы урегулирование украинского конфликта продвигалось вперед, президент Украины Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений в этом направлении. Об этом во время брифинга для прессы заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

«Если президент и госсекретарь поймут, что у Зеленского серьезные намерения, и мы можем двигаться дальше, мы так и поступим. С нетерпением этого ждем», — сказала Брюс.

Она отметила, что поведение Зеленского во время встречи в Белом доме, когда президенту США Дональду Трампу пришлось отчитывать его за неуважение, стало для Соединенных Штатов неожиданностью. Однако, по ее словам, позднее Зеленский продемонстрировал понимание важности проблемы, признав, что встреча пошла не по плану.

Ранее появились сообщения, что Трамп подпишет соглашение по ресурсам, только если Зеленский пойдет ему на встречу. Американский лидер требует, чтобы тот согласился на «реальный путь к миру и переговорам с Россией».