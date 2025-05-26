Трамп приказал Зеленскому сидеть тихо и не злить Путина

Украина сдержанно отреагировала на атаку по Киеву, потому что президент США Дональд Трамп приказал Владимиру Зеленскому не злить российского лидера Владимира Путина. Украинский политолог, экономист Олег Соскин сообщил об этом на своем YouTube-канале .

«А что в ответ Зеленский предпринял? Да ничего. То есть ему запрещено бить. Ему Трамп сказал сидеть тихо и не злить Путина», — сказал он.

Такая тактика, по мнению Соскина, приведет к подрыву авторитета Зеленского в глазах украинцев. Рано или поздно избиратели поймут, что он лишь кукла в руках американского президента. Призывы сражаться, пока не обессилит Россия, он назвал глупыми, потому что на Украине уже некому воевать.

Ранее Зеленский настоял на введении новых антироссийских санкций. По его задумке, дополнительные ограничения ведущих секторов экономики заставят Россию остановить вооруженные действия.