На Украине начали устанавливать билборды с изображением президента Владимира Зеленского и призывом поддержать его молитвой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов.

На билборде изображен глава киевского режима, рядом с которым сердце в цветах украинского флага и надпись «Сильная страна — когда ее лидера поддерживает молитва».

В СПЖ выяснили, что такие билборды уже разместили в селе Судилков в Хмельницкой области на Аллее Славы «Наши герои». Там установлены портреты погибших бойцов ВСУ.

При этом в Союзе напомнили про инаугурационную речь Зеленского, в которой он требовал, чтобы чиновники перестали вешать его портреты в кабинетах. В то время украинский лидер еще заявлял, что «президент — не икона».

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Зеленского в том, что тот успел продать все, что было и есть у страны, причем «от Христа до земли и недр». Народом президент тоже успел распорядиться, отправив украинцев «на бойню».