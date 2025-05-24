Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных сторонников усилить давление против России и ввести новые санкции, чтобы добиться прекращения огня. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Очевидно, что нужно давить на Россию гораздо сильнее. Мы ждем санкционных шагов от США, Европы и всех наших партнеров», — написал Зеленский.

Глава киевского режима обвинил Москву в затягивании боевых действий. По его словам, только дополнительные ограничения против ключевых секторов российской экономики вынудят российские власти прекратить огонь.

Ранее в Министерстве иностранных дел назвали ключевое условие для подписания Украиной возможного меморандума с Россией. Для этого украинцам необходимо выбрать новую легитимную власть. Зеленский давно потерял и внешнюю, и внутреннюю легитимность, отметили в МИД.