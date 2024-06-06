Трамп предупредил о глобальных последствиях ударов по России

Трамп: заявления Украины об ударах по РФ приблизят мир к третьей мировой войне

Напряженная ситуация на Украине и разрешение атаковать западным оружием Россию спровоцируют третью мировую войну с применением ядерного оружия. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил об этом в эфире Fox News .

«Мы ближе к третье мировой войне. Посмотрите, что происходило в последние несколько дней. <…> [Президент России Владимир Путин] теперь говорит о ядерном оружии. <…> Поскольку Украина теперь говорит об ударах по России», — сказал он.

Трамп раскритиковал своего соперника, действующего президента США Джо Байдена за бездействие. По его мнению, мир приблизился к новому глобальному конфликту, а демократ не нашел, что на это ответить. Республиканец пообещал в случае победы на выборах оперативно урегулировать ситуацию на Украине.

Постпредство России запросило проведение заседания Совбеза ООН по снятию ограничений на применение Украиной западного оружия. Оно пройдет 14 июня.