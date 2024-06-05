Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

Россию постоянно пытались обвинить в том, что она якобы «машет ядерной дубинкой», только это не соответствовало действительности. Об этом президент Владимир Путин заявил руководителям международных информагентств в ходе ПМЭФ-2024.

Российский лидер призвал не доводить не только до использования, но даже до угрозы применения ядерного оружия.

«Почему-то на Западе считают, что мы никогда его не используем. Почитайте нашу ядерную доктрину», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что на сегодняшний день Соединенные Штаты являются единственной страной в мире, которая его применила.

Кроме того, глава государства отметил, что на Западе часто пытаются обвинить российское правительство в том, что оно «машет ядерной дубинкой, но это не так».

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что Россия сможет нанести крупный ущерб европейской энергобезопасности, если ударит по побережью Нидерландов, где сконцентрированы порядка 60% системы обеспечения Европы углеводородами.