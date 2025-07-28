Трамп после нового ультиматума признался, что относится к России с любовью

Президент США Дональд Трамп признался, что относится к России с любовью и не хотел бы применять новые санкции против страны из-за ситуации на Украине. Об этом он сообщил по итогам встречи с британским премьер-министром Киром Стармером, его слова привел телеканал Fox News .

Трамп отметил, что предпочел бы не принимать новые экономические меры против России, поскольку «с любовью относится к россиянам».

При этом американский лидер пригрозил России новым ультиматумом по прекращению огня, дав 10-12 дней на урегулирование украинского кризиса. Трамп отмечал, что «хотел быть щедрым», но к прогрессу «это не привело».

На фоне заявлений Трампа индекс Московской биржи упал на 0,84% (до 2749,17 пункта). В прошлый раз, когда президент США озвучивал срок в 50 дней на мирное соглашение, рынок демонстрировал сильный рост.