Трамп сократил сроки для мирного соглашения по Украине и уронил индекс Мосбиржи

Индекс Московской биржи упал на 0,84% (до 2749,17 пункта) по состоянию на 15:01 после заявления президента США Дональда Трампа о сроках урегулирования конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют данные котировок биржи .

Две недели назад, 14 июля, когда Трамп пригрозил санкциями против России через 50 дней в случае отсутствия стремления к урегулированию конфликта, фондовый рынок России продемонстрировал сильный рост.

Тогда инвесторы восприняли заявление как позитивный сигнал, поскольку опасались немедленного введения более жестких рестрикций. Однако намерение сократить сроки переговоров и ужесточение риторики привели к падению ключевого российского индекса.

Ранее Трамп заявил о своем недовольстве коллегой Владимиром Путиным. Он выдвинул новый дедлайн на урегулирование конфликта на Украине — 10 или 12 дней. Отсчет начался с 28 июля.