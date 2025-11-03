Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине за пару месяцев

Трамп заявил, что справится с урегулированием на Украине за пару месяцев

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет добиться завершения конфликта на Украине за относительно короткий срок. Об этом он заявил в эфире канала CBS .

«Да, я думаю, мы справимся с этим», — ответил Трамп на вопрос, сможет ли он урегулировать конфликт в течение пары месяцев.

До этого Трамп заявил, что для него нет последней капли в урегулировании конфликта. По его словам, иногда сторонам просто нужно позволить драться.

При этом президент США исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Также он отмечал, что не принимает участие в обсуждениях по судьбе замороженных на Западе активов Центробанка России.