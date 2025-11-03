В вопросе урегулирования украинского конфликта для его терпения «нет последней капли», заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Трансляцию брифинга вели на сайте Белого дома .

Журналист спросил американского лидера, что могло бы стать «последней каплей», после которой он бы решил, что российское правительство не готово к урегулированию.

«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — заявил глава Белого дома.

Там же на брифинге Трамп окончательно развеял мечты президента Украины Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk. Американский лидер заявил, что США не станут поставлять на Украину крылатые ракеты. Тем самым он подтвердил свои слова, которые он сказал на встрече с Зеленским, что предпочел бы, чтобы ситуация разрешилась без передачи ракет.

Ранее Зеленский рассказал, что Германия поставила Украине зенитные ракетные системы Patriot для противовоздушной обороны.