«Нужно дать им драться». Трамп — об урегулировании ситуации на Украине
Трамп: в вопросе урегулирования по Украине нет последней капли терпения
В вопросе урегулирования украинского конфликта для его терпения «нет последней капли», заявил журналистам президент США Дональд Трамп. Трансляцию брифинга вели на сайте Белого дома.
Журналист спросил американского лидера, что могло бы стать «последней каплей», после которой он бы решил, что российское правительство не готово к урегулированию.
«Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», — заявил глава Белого дома.
Там же на брифинге Трамп окончательно развеял мечты президента Украины Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk. Американский лидер заявил, что США не станут поставлять на Украину крылатые ракеты. Тем самым он подтвердил свои слова, которые он сказал на встрече с Зеленским, что предпочел бы, чтобы ситуация разрешилась без передачи ракет.
Ранее Зеленский рассказал, что Германия поставила Украине зенитные ракетные системы Patriot для противовоздушной обороны.