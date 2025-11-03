Холодный душ для Украины. Трамп закрыл вопрос с Tomahawk
Президент США исключил поставки ракет Tomahawk Киеву
США не передадут Украине ракеты Tomahawk. Об этом в беседе с прессой рассказал американский лидер Дональд Трамп, трансляцию брифинга вел Белый дом.
Вопрос о ракетах поднял журналист. Трамп ответил, что не рассматривает такую возможность.
На том же брифинге американский лидер уверил, что не принимает участие в обсуждениях по замороженным на Западе активам российского Центробанка.
В начале октября Трамп намекал, что США могут передать Tomahawk Украине. Однако на встрече с Зеленским заявил, что предпочел бы не передавать такие ракеты.
Уже 31 октября Пентагон неожиданно одобрил поставку Украине американских крылатых дальнобойных ракет Tomahawk. Окончательное решение ведомство оставило за Дональдом Трампом.