Завершение военного конфликта на Украине уже на подходе, заявил президент США Дональд Трамп. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал Белого дома.

«Ни Джордж Вашингтон, ни Авраам Линкольн не завершили восемь войн. Я завершил уже восемь, и девятая завершенная война на Украине уже на подходе», — сказал он.

На встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме Трамп заявил, российская армия уже контролирует большую часть территории Донбасса, поэтому этот вопрос не является приоритетным. Кроме того, американский лидер отказал в поставках ракет Tomahawk, что расстроило главу киевского режима.

Ранее стало известно о подготовке плана Европы и Украины, который будет состоять из 12 пунктов по прекращению конфликта на нынешней линии фронта. Документ планируют передать для изучения администрации Трампа.