Украина и ЕС начали подготовку 12-пунктного плана по завершению конфликта

Киевские власти совместно с европейскими партнерами приступили к подготовке предложения по завершению российско-украинского конфликта по нынешней линии фронта. Оно будет состоять из 12 пунктов, сообщило агентство Bloomberg .

По словам источника, в плане будет идти речь о прекращении огня, гарантиях безопасности и желаемом вкладе России в восстановление Украины после окончания боевых действий. В обмен на это с России собираются постепенно снимать санкции.

Предложение еще дорабатывают, и его содержание может претерпеть изменения. Когда документ будет готов, его представят администрации американского лидера Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что идея с репарациями способна приблизить капитуляцию Киева. Соединенные Штаты уже объявили Европе, что пока не готовы присоединиться к этой инициативе.