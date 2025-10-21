Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что его не волнует территориальный вопрос и он хочет поскорее урегулировать конфликт на Украине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Трамп заявил, что Россия уже контролирует большую часть территории Донбасса, поэтому этот вопрос не входит в число приоритетных. Кроме того, американский лидер отказал Зеленскому в поставках ракет Tomahawk.

Ранее бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский попытался обмануть Трампа во время встречи в Белом доме. По его словам, глава киевского режима «привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», но его собеседник все понял и выгнал Зеленского из Белого дома.

Кроме того, по информации Financial Times, Трамп отбросил все привезенные Зеленским карты боевых действий и потребовал от гостя принять условия Владимира Путина под угрозой уничтожения Украины.