Трамп пообещал привлечь Зеленского к переговорам по Украине

Трамп: Зеленский примет участие в переговорах США и России по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский станет участником переговоров по урегулированию конфликта. Об этом телеканалу Fox News заявил американский лидер Дональд Трамп.

Он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Зеленский участвовать в дипломатическом процессе.

«Да, да. Он будет вовлечен», — подчеркнул Трамп.

Также глава государства сообщил, что скоро встретится с президентом Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер стремится как можно скорее остановить боевые действия на Украине.

Трамп напомнил, что Россия — сильная страна, которая «победила Гитлера, победила Наполеона». Он также выразил сомнения в том, что существует российская угроза для НАТО. Американский лидер объяснил, что «даже самую малость» не верит в это.

По данным Bloomberg, администрация президента США собирается урегулировать украинский конфликт до католической Пасхи, которую отмечают 20 апреля.