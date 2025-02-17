Трамп заявил, что Путин хочет быстро разрешить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили «Известия».
«Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это», — сказал он.
Трамп добавил, что Россия является сильной страной, которая «победила Гитлера, победила Наполеона».
Американский лидер отметил, что «очень скоро» встретится с Путиным. Кроме того, в переговоры по урегулированию украинского конфликта вовлекут президента Владимира Зеленского.
Трамп также высказался о российской угрозе для НАТО, подчеркнув, что не верит в нее, «даже самую малость».
Ранее появилась информация, что делегации России и США могут провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Сейчас в Эр-Рияде уже находится с официальным визитом Зеленский, но с целью решения экономических и инвестиционных вопросов.
До этого в США сообщили, что администрация Трампа планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.