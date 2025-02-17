Трамп заявил, что Путин хочет быстро разрешить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщили «Известия» .

«Я думаю, он хочет остановить бои. Я вижу это», — сказал он.

Трамп добавил, что Россия является сильной страной, которая «победила Гитлера, победила Наполеона».

Американский лидер отметил, что «очень скоро» встретится с Путиным. Кроме того, в переговоры по урегулированию украинского конфликта вовлекут президента Владимира Зеленского.

Трамп также высказался о российской угрозе для НАТО, подчеркнув, что не верит в нее, «даже самую малость».

Ранее появилась информация, что делегации России и США могут провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии во вторник, 18 февраля. Сейчас в Эр-Рияде уже находится с официальным визитом Зеленский, но с целью решения экономических и инвестиционных вопросов.

До этого в США сообщили, что администрация Трампа планирует добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля.