Трамп передумал. Соратники республиканца сделали неожиданное заявление по Украине

Несмотря на предвыборные обещания сократить расходы на внешнюю политику, новый президент США Дональд Трамп продолжит помогать Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщила газета Financial Times .

Советники республиканца по внешней политике встретились с европейскими чиновниками. Они заверили, что избранный президент не оставит Украину без поддержки. Он намерен продолжить военные поставки после своей инаугурации.

Кроме того, Трамп потребует от союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Команда политика предупредила, что он готов остановиться на планке в 3,5% ВВП при условии предоставления выгодных условий торговли.

Во время предвыборной кампании Трамп предупредил о риске третьей мировой войны и призвал как можно скорее остановить конфликт на Украине. Он и его однопартийцы в конгрессе выступили за сокращение расходов на внешнюю политику в пользу решения внутренних проблем США, например, миграционного кризиса.