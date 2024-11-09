Трамп начал менять курс по Украине

Bloomberg: Трамп стал менять курс по Украине и Израилю до инаугурации

Одержавший победу на выборах президента США Дональд Трамп уже начал формировать собственный курс в отношении Израиля и Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Инаугурация избранного президента Дональда Трампа пройдет лишь через два месяца, однако он уже начал формировать американскую политику в двух основных точках напряженности — Украине и Израиле», — написали журналисты.

Авторы статьи отметили, что на Украине особенно остро ощущается перемена мировосприятия после выборов в США. Они напомнили, что Трамп обещал решить украинский конфликт в течение суток после избрания, поэтому украинский президент Владимир Зеленский пытается создать для себя наилучшие условия.

Кроме того, Трамп намерен дать Израилю свободу действий для ударов по ядерной программе Ирана. Особенно если тегеранские власти будут открыто стремиться к получению ядерного оружия, уточнили журналисты.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис призвал Трампа отойти от Украины и не помогать ей.