Трамп оценил количество вооружения у ВСУ

Трамп заявил, что Украине хватит оружия для продолжения боев до соглашения с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что у ВСУ достаточно поставленных вооружений, чтобы продолжать боевые действия до момента достижения соглашения по урегулированию конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией», — заявил американский лидер.

При этом Трамп допустил, что соглашение может быть заключено в достаточно короткое время.

При этом ранее газета The New York Times писала, что Украина без помощи США сможет продержаться на поле боя всего несколько месяцев.

До этого глава Белого дома поддержал идею об отправке миротворческого контингента на Украину, но заметил, что необходимо будет учесть интересы всех участников конфликта.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поддержал начавшийся диалог между Россией и США, а также заявил, что готов содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта.