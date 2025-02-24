Китай поддержал начавшийся диалог России и США

Кремль: Путин проинформировал Си Цзиньпина о диалоге России и США

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал о состоявшихся недавно контактах представителей России и США. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С китайской стороны выражена поддержка начавшемуся диалогу России и США», — отметили в сообщении.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил о готовности содействовать поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

Российский лидер и председатель КНР также обсудили дальнейшее развитие партнерства и стратегического взаимодействия двух стран и подтвердили график будущих встреч.

Путин и Си Цзиньпин назвали связку России и Китая во внешней политике чрезвычайно важным фактором стабилизации событий на международной арене.

Первый раунд переговоров делегаций России и США состоялся в Эр-Рияде 18 февраля. Представителей Украины на них не пригласили. Следующие переговоры, по словам президента США Дональда Трампа, пройдут 25 февраля.