Всем вдруг стали нужны редкоземы. Что запасливая Россия может предложить США и зачем нам это

Редкоземельные металлы стали одной из самых обсуждаемых тем в Сети в последние дни. Сначала в контексте громких обсуждений возможной сделки США и Украины по РЗМ, а затем в свете заявлений Владимира Путина о том, что Москва готова сотрудничать со Штатами по редким металлам и алюминию. В чем особая ценность РЗМ, каковы наши возможности в этой сфере и почему, обладая внушительным запасами этих металлов, наша доля в их мировой добыче пока так мала, разбирался 360.ru.

Почему редкоземельные металлы так называют Сегодня в состав группы из 17 редкоземельных металлов входят скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий и лютеций. Все эти элементы имеют серебристо-серый оттенок и схожие химические свойства.

Фото: РИА «Новости»

Необычное название РЗМ связано не с тем, что они крайне редкие в природе в принципе (на самом деле в земной коре их достаточно много), а с особенностями распространения: практически всегда эти металлы встречаются вперемешку с другими элементами. Именно из-за такого рассеянного состояния процесс их выделения и очистки чрезвычайно труден, а добычу не всегда считают рентабельной. Самый дорогой редкозем — скандий Особая ценность РЗМ в их способности значительно улучшать сплавы даже при использовании в небольшом количестве, неслучайно их еще называют «витаминами промышленности».

Незаменимы редкоземы при производстве огромного количества высокотехнологичных товаров: электромобилей, смартфонов, медицинских аппаратов, микроэлектроники, лазерного оборудования и беспилотных летательных аппаратов, напомнил в беседе с 360.ru кандидат технических наук геолог Станислав Завацки.

Фото: РИА «Новости»

Помимо этого, РЗМ применяются в ядерных исследованиях, они важны для химической промышленности. В небольших количествах, продолжил эксперт, их применяют и в сельском хозяйстве, а также в области добычи нефти и газа — при бурении, геологической разведке. Самым дорогим редкоземельным металлом считают скандий, востребованный в том числе в аэрокосмической отрасли. В зависимости от чистоты его цена варьируется от 3600 до 4600 долларов за килограмм. Сколько у России редких металлов? Запасы на 2025 год На сегодняшний день, по данным Минприроды, общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 миллионов тонн. Этого, как подчеркивают в ведомстве, хватит как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу.

На долю редкоземельных из этого общего объема приходится 15 видов на 28,5 миллиона тонн — это самарий, иттрий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.

Фото: РИА «Новости»

Остальные 14 — это литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений. Они редкие, но к РЗМ не относятся. «Все месторождения являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты» — добавили в министерстве.

Интересно По данным Роснедр, Россия занимает второе место в мире по разведанным запасам редкоземельных металлов с показателем в 28,7 миллиона тонн. В общей сложности в стране есть 18 крупных месторождений РМ и РЗМ. Одни из ключевых — Ловозерское месторождение в Мурманской области и Томторское месторождении в Якутии. При этом доля страны в мировой добыче редкоземов — менее 1%. По данным Роснедр, Россия занимает второе место в мире по разведанным запасам редкоземельных металлов с показателем в 28,7 миллиона тонн. В общей сложности в стране есть 18 крупных месторождений РМ и РЗМ. Одни из ключевых — Ловозерское месторождение в Мурманской области и Томторское месторождении в Якутии. При этом доля страны в мировой добыче редкоземов — менее 1%.

Днем ранее Владимир Путин назвал редкие металлы важнейшей ресурсной базой современной экономики, напомнив, что они востребованы в том числе в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики и во многих других секторах гражданской и оборонной сферы.

Вместе с тем, как указал президент, пока для добычи редких и редкоземельных металлов делается мало, и усилия в этом направлении пора наращивать: объем выпуска продукции из РЗМ к 2030 году, по его оценке, должен возрасти кратно, так как развитие отрасли важно для успешной конкуренции на мировых рынках.

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Также Путин обратил внимание на слова американского коллеги Дональда Трампа, говорившего об интересе к огромным запасам редкоземов у российской стороны. «Мы, кстати говоря, готовы были бы предложить американским нашим партнерам, когда я говорю о партнерах, я имею в виду не только административные и правительственные структуры, но и компании, если бы они проявили интерес к совместной работе», — подчеркнул глава государства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Интересно О том, что США заинтересованы в огромных запасах редкоземельных металлов России и других очень ценных ресурсах, которыми располагает страна, Трамп говорил на недавней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать. Было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», — сказал республиканец. О том, что США заинтересованы в огромных запасах редкоземельных металлов России и других очень ценных ресурсах, которыми располагает страна, Трамп говорил на недавней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «У них есть очень ценные вещи, которые мы можем использовать, и у нас есть вещи, которые они могли бы использовать. Было бы очень хорошо, если бы мы могли сделать это», — сказал республиканец.

Почему Путин пригласил США в проекты по РЗМ? После включения в свой состав новых территорий Россия нарастила собственный ресурсный потенциал, отметил в беседе с 360.ru политолог Вадим Сипров. Речь идет не только по пресловутых РЗМ, но и о месторождениях других полезных ископаемых: угля, природного газа, лития, рудных ПИ.

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool / www.globallookpress.com

«Пока конкретики по возможных проектам двух стран нет никакой, но, скорее всего, речь пойдет о неких концессионных соглашениях либо между властями реконструированной и дезинфицированной Украины и США, либо между Россией и Америкой об участии американских компаний в освоении природных ресурсов Украины, но на взаимовыгодной основе», — предположил он.

С такой точкой зрения согласился политолог и геостратег Андрей Школьников. Также специалист призвал осознать, что пока все заявления, прозвучавшие с обеих сторон, — лишь «красивые символы и знаки для будущего возможного или, быть может, невозможного сотрудничества».

«Сейчас смысл в информационной поддержке. Таких разговоров требует геополитический контект, — убежден Школьников. — То есть мы не говорим о том, что это реальные бизнес-проекты, мы не говорим о том, что это обязательно будет сделано в какой-либо конфигурации. Сейчас модно говорить про редкоземельные металлы, поэтому мы сейчас говорим о совместной переработке РЗМ».

Фото: РИА «Новости»

В дальнейшем, по его мнению, Россия и США совершенно необязательно перейдут к каким-то конкретным решениям в практической плоскости. И уж точно пока рано оценивать, как к этому отнесется Китай, не собирающийся сдавать позиции абсолютного мирового лидера в производстве редкоземельных металлов. Штаты, к слову, пока зависят от импорта китайских РЗМ.

Совсем не факт, что все это повлечет какие-то проекты, не говоря уже о возможном противостоянии с Китаем, поскольку у России нет такого количества ресурсов, чтобы обеспечить потребности, которые будут вызывать вопросы или хотя бы привлекут особое внимание Пекина. Андрей Школьников политолог

Для КНР Россия сейчас является скорее нейтральной стороной, но положение дел, по словам эксперта, вероятно, будет оставаться таковым лишь в ближайшие годы, а уже в 30-е геополитические интересы, планы, мотивы и цели Москвы и Пекина будут сильно расходиться.

Фото: РИА «Новости»

«И что будет думать Китай в 30-е годы, не является для нас принципиальным. Это и сейчас так, но с некоторыми оговорками, и в тех моментах, где мы совпадаем, мы координируем действия, но по вопросам, где у нас есть различия, мы идем своим путем, думаем о возможных последствиях, но это не является чем-то сильно ограничивающим», — констатировал Школьников. Если мы хотим новые технологии — нужна кооперация По мнению Станислава Завацки, часть месторождений РЗМ в России, которые собираются брать в разработку, следовало бы доразведать, а после засекретить данные. Еще один необходимый шаг — перевод месторождений в так называемый стратегический запас. «Я убежден, что эти данные следовало бы засекретить. Не надо всем знать и трубить на весь мир. Надо некоторые месторождения перевести в стратегический запас. Не надо пока их разрабатывать. Можно дешевле, например, купить в Китае или в других странах. Почему надо свое уничтожать…» — заметил собеседник 360.ru.

Освоение и разработка месторождений РМ и РЗМ — мероприятие крайне затратное, согласился член-корреспондент РАН доктор географических наук Аркадий Тишков. С учетом этого самым оптимальным как раз и выглядит предложение кооперации другим заинтересованным в этом странам.

Фото: РИА «Новости»

Таким образом, президент был абсолютно прав, когда решил предложить иностранным партнерам вкладываться, подчеркнул академик, ведь потом страна сможет получить равноценную инвестициям долю добычи ПИ. «Если мы хотим новые технологии, новые материалы и так далее, надо кооперироваться. Это очень правильное предложение. Если сейчас вкладываться во все, отдача будет через десятилетия — это именно отражает ситуацию с редкоземельными элементами», — подчеркнул он в беседе с RTVI.

При этом надо понимать, что Россия могла бы не звать никого и справиться самостоятельно. Но стране объективно сейчас столько не нужно. На это указывал в том числе и глава Роснедр Олег Казанов.

Фото: РИА «Новости»

«Наши разведанные запасы, подготовленные к добыче, — 28,5 миллиона тонн. Это можно сравнить с двумя тысячами примерно тонн годовой потребности РФ», — объяснил специалист на недавнем круглом столе в Совете Федерации. С учетом этого, по словам Казанова, есть проблема экономического обоснования добычи редкоземов, так как запасы этих видов сырья значительно больше, чем потребности экономики страны.

Таким образом, интернационализация разведки, добычи и распределения редкоземельных элементов выглядит вполне целесообразной, указывает Тишков.

Вполне резонно, что интернационализация добычи редкоземельных элементов — это направление будущего. Аркадий Тишков

Полный цикл переработки редкоземов В эпоху СССР редкоземельная отрасль страны была гораздо более мощной — с заводами и рудниками, напомнил Завацки. В дальнейшем она начала постепенно приходить в упадок, но восстановление и налаживание полного цикла переработки редкоземов к 2030 году, по его оценке, более чем реально.

Фото: РИА «Новости»

«Советский Союз всем этим владел, во времена 90-х, конечно, все это было запущено, шахты позакрывали, надо восстановить, но с новыми технологическими процессами. Всего этого в комплексе можно достигнуть даже раньше, чем к 2030 году, хотя упущено было много времени и в нулевые, и в десятые», — указал собеседник 360.ru. Отдельное внимание эксперт обратил на необходимость решать эту задачу максимально комплексно, охватывая в том числе и подготовку новых кадров. «Надо стараться сейчас это наверстать и не упускать шансы, которые природа нам предоставила. И важно заниматься с нуля — начиная с обучения студентов, подготовки будущих кадров. Это не так трудно, даже за два года можно научить очень много людей тому, что нам надо, а дальше восстанавливать по определенному, скажем так, алгоритму, и все это пойдет», — выразил уверенность геолог.

Фото: РИА «Новости»

Еще одним плюсом налаживания полного цикла переработки РЗМ Завацки назвал создание новых точек притяжения для рабочих и высококвалифицированных кадров. «Делать все надо на одном месте, растить кадры и научный потенциал. Ничего нам не надо изобретать с нуля, нам просто надо повторить этот опыт, причем в ускоренном темпе», — заключил он.