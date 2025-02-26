Трамп отказался помогать Украине в боевых действиях для разрешения конфликта

WSJ: в план Трампа не входят обязательства по военной помощи ВСУ

План президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине не подразумевает обязательств ни по военной помощи ВСУ, ни по отправке в страну воинского контингента. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, прибыв в Вашингтон, президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить Трампа присоединиться к их с Великобританией совместному плану развернуть миротворческие силы на Украине после окончания конфликта.

Ранее президент США заявил, что ВСУ хватит вооружений, чтобы воевать против России до момента, когда достигнут соглашение по урегулированию. Трамп считает, что бои удастся завершить уже в скором времени.

Также он поддержал идею отправить на Украину миротворцев, но предупредил, что этот план должен учитывать интересы всех участников боевых действий.