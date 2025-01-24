Трамп обвинил Зеленского в желании воевать

Трамп: конфликт на Украине не закончился, потому что Зеленский захотел воевать

Конфликт на Украине мог закончиться раньше, но президент Украины захотел воевать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News .

«Мы могли заключить сделку <…> Зеленский решил, что он хочет воевать», — сказал он.

Также Трамп отметил, что Зеленский далеко не ангел и не должен был допускать начала спецоперации России. Республиканец признал, что российские войска мощнее и сильнее украинской армии. Тут же он пригрозил России санкциями и пошлинами, если конфликт не закончится «немедленно».

До этого на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта.

Зеленский также говорил, что готов поговорить с президентом России, но при одном условии — если США обеспечат безопасность Украины.