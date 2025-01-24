Трамп обвинил Зеленского в желании воевать
Трамп: конфликт на Украине не закончился, потому что Зеленский захотел воевать
Конфликт на Украине мог закончиться раньше, но президент Украины захотел воевать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News.
«Мы могли заключить сделку <…> Зеленский решил, что он хочет воевать», — сказал он.
Также Трамп отметил, что Зеленский далеко не ангел и не должен был допускать начала спецоперации России. Республиканец признал, что российские войска мощнее и сильнее украинской армии. Тут же он пригрозил России санкциями и пошлинами, если конфликт не закончится «немедленно».
До этого на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп заявил, что Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта.
Зеленский также говорил, что готов поговорить с президентом России, но при одном условии — если США обеспечат безопасность Украины.