Трамп заявил, что Зеленский не должен был допускать начала спецоперации

Украинский президент Владимир Зеленский — не ангел и не должен был допускать начала спецоперации на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с телеканалом Fox News .

«Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы начался этот [конфликт]», — сказал он.

Глава государства признал, что российские войска мощнее ВСУ. Он пригрозил России санкциями и пошлинами, если конфликт не закончат «немедленно».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский допустил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, но при условии, что Трамп обеспечит безопасность Украины. Политик отметил, что без участия РФ невозможно найти дипломатического решения ситуации. Также Зеленский пообещал «делать все, чтобы это приблизить», если выполнят его условие.