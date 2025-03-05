Трамп не простил. США оставили Украину без данных для HIMARS

Американские власти распорядились прекратить передавать украинской стороне данные для нацеливания ракетных комплексов HIMARS. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщил в X журналист The Economist Оливер Кэрролл.

По словам Кэррола, Украина не получает и информации от США в реальном времени для нанесения дальних ударов. Журналист заявил, что США отключили ключевую линию связи для передачи разведывательных данных в 13:00 по московскому времени.

«Трамп хотел получить благодарность. Мы напишем это на могилах украинцев», — процитировал Оливер слова своего источника из Киева.

В среду, 5 марта, стало известно, что США полностью прекратили обмен разведывательными данными с Украиной. Такие данные предоставили несколько американских СМИ. Позднее информацию негласно подтвердил глава ЦРУ Джон Ли Рэтклифф.

При этом американская сторона по-прежнему передает развединформацию о России и Украине своим ближайшим союзникам. Данные уходят и в Великобританию, однако американские власти уже потребовали от Соединенного Королевства не передавать их Украине.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп распорядился остановить поставки Украине военной помощи. Решение затронуло и боеприпасы из пакетов 46-го президента США Джо Байдена, которые пока находятся в транзитных центрах в Польше.