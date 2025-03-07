Трамп не исключил усиления санкций против России

Президент США Дональд Трамп не исключил ужесточения санкций против России. Об этом он написал на странице в соцсети Truth Social.

«Я всерьез рассматриваю большой объем санкций, в том числе банковских, и пошлин против России, пока не прекратится огонь и окончательное соглашение о мире не будет достигнуто», — заявил глава Белого дома.

Он призвал обе стороны договариваться, «пока не стало поздно».

Ранее президент США ответил на обвинения в симпатиях к России, заявив, что не принес ей «ничего, кроме горя», поскольку вводил санкции и поставлял украинской армии переносные комплексы Javelin.

При этом накануне он заявлял, что украинским властям в любом случае придется заключить мирное соглашение и выбора у них нет.