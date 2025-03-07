Трамп назвал мирную сделку неизбежной для Украины

Трамп: Украине придется пойти на мирную сделку, у нее нет выбора

У украинских властей нет выбора — им придется пойти на мирную сделку для завершения конфликта. Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.

«Украина хочет заключить сделку, потому что, как мне кажется, у них нет выбора», — отметил он.

Американский лидер также предположил, что российская сторона стремится заключить сделку и остановить конфликт. По его мнению, США достигли большого прогресса в вопросе мирного урегулирования за последние несколько дней.

Ранее официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс призвала украинского лидера доказать серьезность своих намерений двигаться к миру.

Она рассказала, что поведение президента во время встречи с Трампом в Овальном кабинете стало неожиданностью для США. Главе Белого дома пришлось отчитать украинского коллегу за неуважение. По словам Брюс, позже Зеленский заявил, что встреча пошла не по плану, и тем самым показал американской стороне понимание важности проблемы.