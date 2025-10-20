Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме отбросил привезенные главой киевского режима карты боевых действий, потребовав от него отдать России Донбасс. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По ее данным, американский лидер призвал Зеленского принять условия российского коллеги Владимира Путина. В противном случае, по его словам, Украина будет разрушена.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп на встрече с Зеленским прямо отказал ему в поставках ракет Tomahawk и добавил, что обеим сторонам конфликта необходимы гарантии безопасности. По информации агентства, такой ответ разочаровал главу киевского режима, который надеялся, что его просьбу о ракетах удовлетворят.