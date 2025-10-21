Президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался обмануть американского лидера Дональда Трампа. В итоге его выгнали из Белого дома, заявил бывший лидер запрещенной в Киеве партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Его процитировал телеканал «Россия 24» .

«Зеленский привез Трампу дырку от бублика и пытался ее задорого продать», — сказал он.

По словам политика, на встрече в Белом доме Зеленский намекал на возможность нового контрнаступления в случае, если ВСУ получат американские ракеты Tomahawk. Однако разговоры о поставках этих ракет оказались лишь «розыгрышем», на который глава киевского режима успешно «повелся», добавил Медведчук.

Журналисты Financial Times ранее сообщили, что Трамп во время встречи с Зеленским потребовал согласиться на условия России, предупредив, что в противном случае она «уничтожит» Украину.