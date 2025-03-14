Трамп назвал сарказмом обещание остановить конфликт на Украине за сутки

Президент США Дональд Трамп не выполнил предвыборное обещание остановить конфликт на Украине за 24 часа. Через два месяца после инаугурации он признал в интервью журналистке Шерил Эткиссон, что говорил это не всерьез. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале ABC 33/40 .

«Я был немного саркастичен, когда говорил это. На самом деле я имел в виду, что хотел бы уладить этот вопрос», — сказал он.

Несколько раз за время предвыборной кампании Трамп критиковал внешнюю политику своего предшественника Джо Байдена, винил его в развязывании третьей мировой войны и обещал остановить конфликт на Украине за 24 часа. Вступив в должность президента США, он изменил подход и поручил сделать это за 100 дней. Спецпосланник Кит Келлог объяснил, что республиканец никогда не утонял, в какой день и в каком году добьется мира.