Трамп поменял подход к завершению конфликта на Украине
The Conversation: Трамп за несколько дней в Белом доме поменял подход к Украине
Президент США Дональд Трамп, оказавшись в Белом доме и осознав, что не сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, начал менять подход к ситуации. Об этом сообщило издание The Conversation.
По мнению авторов статьи, новый хозяин Белого дома, угрожая России ужесточить санкции, фактически взял курс на продолжение политики своего предшественника Джо Байдена. При этом он все еще рассчитывает урегулировать конфликт в течение 100 дней и дал такое поручение своему спецпосланнику Киту Келлогу.
Ранее американский лидер в беседе с телеканалом Fox News заявил, что Владимир Зеленский «не ангел» и не должен был допустить начала спецоперации. Он добавил, что конфликт мог бы давно закончиться, если бы не желание киевского режима воевать. Кроме того, Трамп признал, что российская армия сильнее украинской.