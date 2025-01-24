Трамп поменял подход к завершению конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, оказавшись в Белом доме и осознав, что не сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, начал менять подход к ситуации. Об этом сообщило издание The Conversation .

По мнению авторов статьи, новый хозяин Белого дома, угрожая России ужесточить санкции, фактически взял курс на продолжение политики своего предшественника Джо Байдена. При этом он все еще рассчитывает урегулировать конфликт в течение 100 дней и дал такое поручение своему спецпосланнику Киту Келлогу.

Ранее американский лидер в беседе с телеканалом Fox News заявил, что Владимир Зеленский «не ангел» и не должен был допустить начала спецоперации. Он добавил, что конфликт мог бы давно закончиться, если бы не желание киевского режима воевать. Кроме того, Трамп признал, что российская армия сильнее украинской.