Келлог: Трамп не уточнил, когда именно завершит конфликт на Украине за 24 часа

Американский лидер Дональд Трамп обещал завершить украинский конфликт за 24 часа. Однако, но не уточнил, в какой именно день. Такое заявление сделал спецпосланник по Украине Кит Келлог на мероприятии Совета по международным отношениям под названием «Обезопасить будущее Украины».

«Президент сказал, что положит конец войне в течение 24 часов, но не сказал, в какой день и в каком году», — сказал Келлог.

После его слов в зале раздался смех. Спецпосланник назвал важным тот факт, что Трамп начал переговоры с российской стороной, в том числе созвонился со своим коллегой Владимиром Путиным. Таким образом Соединенным Штатам удалось узнать хотя бы предварительный список условий России. Это же сейчас происходит и с Украиной, подчеркнул Келлог.

Лидер США выразил уверенность, что Россия уже победила в украинском конфликте, заявил ранее экс-советник американского Минобороны полковник Дуглас Макгрегор.