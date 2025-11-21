Украина и ЕС отклонили ключевые пункты американского мирного плана

Украина и ее европейские союзники отклонили большинство пунктов мирного плана, предложенного Белым домом. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в разговоре с Владимиром Зеленским призвали добиться того, чтобы ВСУ оставались способными защищать суверенитет страны.

Кроме того, Германия предложила вести переговоры по нынешней линии боевого соприкосновения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал Зеленского вернуться за стол переговоров, пока не стало поздно. По его словам, пространство для маневра у главы киевского режима сужается с каждым днем из-за наступления российских военных.