Зеленский обсудил план Трампа с лидерами Европы

Зеленский обсудил план США по Украине с Макроном, Стармером и Мерцем

Президент Украины Владимир Зеленский 21 ноября провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.

Политики обсудили проект нового мирного плана администрации США по прекращению конфликта на Украине. Немецкое правительство приветствовало усилия Белого дома по достижению мира.

Зеленский в Telegram-канале отметил, что в беседе с европейскими союзниками скоординировал следующие шаги.

«Обсудили план мира для Украины. Ценим усилия США, президента Трампа и его команды. Работаем над документом, подготовленным американской стороной. Это должен быть план, обеспечивающий реальный достойный мир», — написал он.

Однако газета Bild со ссылкой на источники в кабмине заявила, что власти ФРГ твердо намерены противостоять плану США по разрешению конфликта.

«Ведомство канцлера следит за инициативой администрации Дональда Трампа с большой озабоченностью и работает над дипломатическими контрмерами», — отметило издание.

Ранее стало известно, что Трамп проведет с Зеленским телефонный разговор в конце ноября и обсудит новый мирный план из 28 пунктов.