Президент США Дональд Трамп дал всем понять, что украинский конфликт должен решиться за столом переговоров, а не поле боя. Об этом американский постпред при НАТО Мэтью Уитэкер заявил в интервью телеканалу NBC .

«Президент Трамп довольно ясно дал понять, что конфликт на Украине не будет закончен на поле боя. В конце концов он должен быть завершен с помощью переговоров, должен быть достигнут мир», — сообщил он.

До этого Уитакер говорил, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф прилетит в Москву с визитом на этих выходных. Он также выразил надежду, что эта поездка принесет конкретные результаты, приведет к прорыву в урегулировании украинского конфликта.

Ранее финансовый аналитик и геополитический комментатор Алекс Крайнер обратил внимание на то, что заявления и действия главы Белого дома на тему России отличаются. Он считает, что Трамп осознает важность российско-американских отношений, поэтому и отправил снова Уиткоффа в Москву.