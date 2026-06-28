Президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции допустил, что может отказаться от договоренностей, достигнутых с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Анкоридже. Об этом сообщило издание Axios .

«Трамп выразил свое разочарование в отношении Путина и даже дал понять, что может отказаться от анкориджских договоренностей, в соответствии с которыми США согласились с требованием России о том, что она будет контролировать <…> Донбасс в рамках любой договоренности», — отметили авторы материала.

По данным издания, другие лидеры Группы семи не верят, что американский лидер что-то предпримет в этом направлении.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что США больше не являются нейтральным посредником в урегулировании украинского конфликта.