Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине

Соединенные Штаты больше не являются нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам франко-итальянского саммита в Антибе.

«США впервые подписали с нами документ (на саммите G7 — прим. ред.), который ясно показал, что они больше не являются нейтральным посредником», — заявил он.

По словам французского лидера, американцы наряду с Европой поддерживают предоставление помощи Украине и антироссийские санкции. Он добавил, что в последнее время позиции ЕС и США по украинскому вопросу сблизились.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что после завершения эскалации с Ираном сфокусируется на конфликте на Украине.