Трамп анонсировал «хорошие новости» по вопросу украинского конфликта

Трамп: сегодня, завтра и в пятницу могут появиться хорошие новости по Украине

Президент США Дональд Трам рассчитывает на хорошие новости по вопросу урегулирования украинского конфликта в ближайшие несколько дней. Об этом американский лидер заявил во время встречи с эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани в Дохе, сообщило РИА «Новости» .

«Думаю, у нас будут довольно хорошие новости по Украине сегодня, возможно завтра и, честно говоря, в пятницу. Но посмотрим», — сказал он.

До этого глава Белого дома заявил, что его плотный график не помешает ему встретиться с Владимиром Путиным, и выразил готовность поучаствовать в переговорах России и Украины в Стамбуле, если это поможет приблизить окончание боевых действий.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что согласованный в Стамбуле в 2022 году текст договора может стать основой для урегулирования конфликта, однако в документ потребуется внести коррективы с учетом изменений, которые произошли за последние три года.