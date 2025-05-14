Трамп выразил готовность встретиться с Путиным, несмотря на плотный график

Трамп сообщил, что его плотный график не помешает ему встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его плотный график не помешает ему встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить конфликт, я бы об этом подумал», — сказал он журналистам.

Американский лидер выразил готовность поучаствовать в переговорах России и Украины в Стамбуле, если это поможет приблизить окончание боевых действий.

Трамп подчеркнул, что на ближайшие дни его график плотно расписан, но его занятость не помешает найти время для возможной встречи «ради спасения жизней» с президентом России.

«Завтра у нас все расписано, вы же понимаете. Но это не значит, что я бы не поехал, — если это спасет жизни, я поеду», — заключил президент США.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл, какие темы российская делегация планирует обсудить на переговорах в Стамбуле.