За ночь силы ПВО сбили 82 украинских беспилотника над Россией

За ночь силы противовоздушной обороны сбили 82 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23:30 по московскому времени 6 августа до 06:10 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Над акваторией Азовского моря ликвидировали 31 дрон, над Крымом — 11, над Ростовской областью — 10, над Краснодарским краем — девять, над Черным морем — восемь, над Волгоградской областью — семь, над Белгородской — четыре. Также по одному БПЛА уничтожили над Курской и Орловской областями.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Славянске-на-Кубани после падения сбитого дрона пострадал один человек. Его госпитализировали.