Товары на объекте Wildberries под Тверью не пострадали после атаки

Товары на объекте Wildberries в Тверской области, который пострадал из-за атаки, повреждений не получили. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

«На объекте была проведена заблаговременная эвакуация в соответствии с требованиями безопасности. Товары не пострадали», — отметили в компании.

При этом сам логистический комплекс получил незначительные повреждения: обломки дрона задели стену здания. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев, специалисты ликвидировали последствия ЧП.

Утром пресс-служба Минобороны сообщила, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 553 украинских дрона над российскими регионами. Беспилотники сбили над 15 областями, Московским регионом, Крымом, Ставропольским и Краснодарским краями и акваториями Черного и Азовского морей.