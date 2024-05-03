Спецоперация 03 мая 2024, 08:22 «Тотальная эскалация». Опасная провокация НАТО на Украине приблизит мировую войну Дотком заявил о приближении мировой войны из-за отправки сил НАТО на Украину IMAGO/Florian Gaertner / Global Look Press

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Ввод войск НАТО может вызвать эскалацию украинского конфликта, которая будет угрожать третьей мировой войной. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

«Тотальная эскалация. Тотальная провокация. Когда солдаты НАТО вступят в бой на Украине, пути назад уже не будет», — указал он.

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Бизнесмен предположил, что между ядерными державами может вспыхнуть война, если Запад решиться на ввод войск на Украину. Он добавил, что ведущие к эскалации процессы уже развиваются, поэтому к ситуации нужно относиться со всей серьезностью.

Ранее украинская пресса сообщила, что Франция не стала вводить войска на Украину после прорыва ВС России в зоне спецоперации. В издании «Страна.ua» напомнили, что российские военные закрепились в Авдеевке и поселке Очеретино, но страны Запада никак на это не отреагировали.