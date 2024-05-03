«Интересный нюанс». На Украине усомнились в обещаниях Макрона | 360°

03 мая 2024, 06:01
«Интересный нюанс». На Украине усомнились в обещаниях Макрона
«Страна.ua»: Макрон не прислал французских военных после прорыва ВС России
Французский лидер Эммануэль Макрон не посещает Украину и не выполняет выдвинутые им же требования для ввода войск в эту страну. Об этом заявили украинские журналисты издания «Страна.ua».
«Если бы все зависело только от желания Киева, то [президент Украины] Владимир Зеленский уже давно обратился с такой просьбой. То же касается и прорыва армии РФ. С начала года их уже было два: в Авдеевке и Очеретино. Но никто войска вводить не торопится», — написали авторы статьи.
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В издании отметили, что ведущие государства Североатлантического альянса не поддержали слов Макрона о вероятной отправке военных. Журналисты выразили мнение, что заявление французского президента об этом — очередной «зондаж» реакции западных стран и России. Помимо этого, лидеру Франции напомнили о несостоявшейся поездке на Украину.
«И еще интересный нюанс. Макрон, который с зимы постоянно заявляет о готовности ввести свои войска на Украину, сам почему-то в Киев не торопится», — заключили журналисты.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис назвал Макрона «предвестником паники» после его заявления об отправке западных войск в ряды ВСУ. Он отметил, что на Западе начали беспокоиться, потому что события на Украине пошли не по намеченному плану.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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