После освобождения села Красный Кут в ДНР российские подразделения продвинулись в Торецком, заняв большую часть населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«По сути, уже большая часть Торецкого находится под контролем российской армии», — сказал он.

Российские войска продвинулись в разных направлениях. По информации Марочко, они расширили зону контроля к востоку и западу от Красного Кута.

Об освобождении последнего стало известно 28 июля. В целом за неделю Вооруженные силы России заняли 12 населенных пунктов, за месяц — 32.

Ранее российская группировка подобралась к селу Щурово в ДНР. Марочко сообщил, что дроноводы отслеживают обстановку и активно уничтожают технику противника.