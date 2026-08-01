Российские дроноводы начали охоту на БПЛА противника западнее Щурова

Российские операторы БПЛА стали активнее уничтожать технику противника в районе села Щурово в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что подразделения войск беспилотных систем усилили работу на участке западнее Красного Лимана.

«Уже поступает информация, что наши дроноводы начали активно действовать в районе населенного пункта Щурово», — сказал военный эксперт.

Он отметил, что населенный пункт оказался в зоне повышенного внимания российских военных. Операторы БПЛА отслеживали передвижение украинских подразделений на этой территории и уничтожали выявленные цели.

Ранее Марочко сообщил об установлении ВС России контроля над населенным пунктом Новая Сечь на Сумском направлении. После этого боевые действия развернулись в районе Храповщины и Кияницы.