Томская область направила помощь в новые регионы и зону спецоперации | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 13:29 Томская область направила помощь в новые регионы и зону спецоперации РИА «Новости»

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Томская область отправила новую партию вещей, техники и транспорта в новые регионы России и зону спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Регион регулярно направляет гумгруз от самых разных организаций, администраций муниципалитетов, бизнеса и всех неравнодушных жителей области. Машины и фуры с помощью уходят из Сибири в постоянном и непрерывном режиме», — передали в мэрии Томской области.

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В этот раз из региона отправили не только необходимые на передовой вещи и технику, но и транспорт. Груженые фуры выехали в середине недели, скоро партия прибудет к месту назначения.

«В составе груза, например, генераторы для нужд наших бойцов, транспорт и иные, необходимые в быту и на передовой вещи», — уточнили в администрации.

Продукты, одежду, лекарства бойцам на передовую отправляют из разных регионов России. Ранее штаб помощи участникам специальной военной операции «Vо время» из Котельников собрал и доставил большую партию гуманитарного груза. А жительница Балашихи Таисия Курбатова связала более 100 пар теплых носков и отправила их военным в зоне СВО. Клуб «Зарянка», в котором состоит пенсионерка, также плетет маскировочные сети льют окопные свечи для бойцов.