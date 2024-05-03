Жительница Балашихи связала 100 пар носков для бойцов СВО | 360°

Подмосковье 03 мая 2024, 15:52 Жительница Балашихи связала 100 пар носков для бойцов СВО Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Таисия Курбатова из Балашихи связала более 100 пар теплых носков. Пенсионерка передала их бойцам специальной военной операции.

Таисия Курбатова — одна из активисток клуба «Зарянка», участницы которого занимаются сбором полезных вещей для бойцов спецоперации. Женщина вяжет носки и вместе с другой гуманитарной помощью передает их военнослужащим.

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Участницы клуба «Зарянка» также плетут маскировочные сети, вяжут носки, льют окопные свечи. В этом им помогают школьники и другие жители микрорайона Заря.

Всего в Балашихе открыты два пункта сбора гуманитарной помощи. Они расположены по адресам: улица Парковая, 7 и проспект Ленина, 7/1.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах указана на сайте. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: +7 (925) 591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел».

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