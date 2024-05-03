Штаб «Vо время» из Котельников передал гумпомощь бойцам СВО | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 15:30 Штаб «Vо время» из Котельников передал гумпомощь бойцам СВО Пресс-служба администрации городского округа Котельники

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Штаб помощи участникам специальной военной операции «Vо время» из Котельников собрал и доставил большую партию гуманитарного груза. В мероприятии приняли участие заместитель главы Котельников Артем Вольчак, председатель Совета депутатов Анатолий Бондаренко, а также волонтеры.

Первый визит совершили в госпиталь, расположенный у границы. Там передали продукты питания и одежду, а также установили контакты с медперсоналом. Во второй визит, в населенный пункт возле линии фронта, участники акции встретились с отцом Захарием и местной администрацией, передав гуманитарную помощь местным жителям, включая продукты и игрушки для детей. Отцу Захарию также переданы молитвенники для военных и оставлена помощь для солдат.

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Третий визит организовали для встречи с военными медиками в госпитале на передовой, куда доставили аппараты ИВЛ, операционные столы, иммобилизационные шины, продукты и предметы первой необходимости для раненых.

Участники акции поблагодарили главу Котельников Сергея Жигалкина за активное участие в организации этой поездки. Они отметили, что вместе мы поддерживаем наших солдат, напоминая им о доме и мирном небе.

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