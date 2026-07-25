Путин и Токаев прибыли в Омск на межрегиональный форум

Российский лидер Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев прилетели в Омск, где примут участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом сообщил ТАСС .

В этом году форум посвящен формированию глобальной логистической экосистемы и возможностям сотрудничества для государств-партнеров в этом процессе.

На мероприятие соберутся 483 официальных лиц из России и 167 из Казахстана.

Перед началом форума Путин и Токаев проведут переговоры.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в мае в Астане. Российский президент приехал в столицу Казахстана с государственным визитом за день до начала заседания Высшего Евразийского экономического совета.